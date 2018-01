PS Plus - Zusätzliches Gratis-Spiel nur in Nordamerika, Sony entschuldigt sich für Fehler

PS Plus bietet Abonnenten jeden Monat eine Reihe an Spielen, auf die sie gratis Zugang erhalten. Zuerst sah es so aus, als habe sich in der Liste für Januar ein Fehler eingeschlichen. Einer der beiden PS Vita-Titel war als Cross-Buy-Spiel gelistet. Aber Psycho-Pass: Mandatory Happiness war global lediglich in der PS Vita-Version verfügbar, und nicht zugleich für die PS4. Jetzt hat sich Sony in einem Update entschuldigt und erklärt, dass die PS4-Fassung des Spiels für PS Plus-Abonnenten nur in Nordamerika kostenlos zur Verfügung steht. (via EGMNow)

Die beiden Versionen existieren zwar, aber Sony hat für Psycho-Pass: Mandatory Happiness eigentlich nie die Cross Buy-Option aktiviert. Die erlaubt es uns normalerweise, den Titel auch auf der anderen Plattform zu spielen, wenn wir ihn bereits auf einer besitzen.

Seltsamerweise ermöglicht PS Plus jetzt nur den nordamerikanischen Abonnenten, die PS4-Fassung zu spielen, obwohl es das Spiel weltweit für beide Geräte gibt. Eine Begründung für die Entscheidung liefert Sony nicht. Das andere, diesen Monat in den Gratis-Titeln enthaltene PS Vita-Spiel (Uncanny Valley) bietet die Cross Buy-Option.

Welcher Titel aus dem Januar-Lineup gefällt euch am besten?

