PS Plus - Zusätzliches Gratis-Spiel für PS4 ab sofort auch in Europa online

Eigentlich sind die kostenlosen PS Plus-Spiele für den Monat Januar schon seit ein paar Wochen online und Abonnenten können sich wieder eine handvoll Titel ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Aber auch wenn ihr euch die Titel schon geholt habt, kann es sich jetzt lohnen, noch einmal auf das PS Plus-Angebot im PS Store zu schauen. Ab sofort ist in Europa nämlich ein zusätzliches PS4-Spiel gratis verfügbar.

Die Rede ist hier von Psycho-Pass: Mandatory Happiness, das zwar schon von Anfang an im PS Plus-Aufgebot dabei war, aber eben nur in der PS Vita-Version. In Nordamerika bekamen PS Plus-Besitzer allerdings zusätzlich auch die PS4-Version des Visual Novels geschenkt. Da es für Psycho-Pass: Mandatory Happiness eigentlich keine Cross-Buy-Option gibt, kamen Spieler im Rest der Welt nicht an die PS4-Fassung.

Psycho-Pass: Mandatory Happiness - Screenshots ansehen

Sony bemerkte den Fehler und entschuldigte sich, aber es blieb dabei, dass die PS4-Version nur in Nordamerika verfügbar blieb. Offenbar versucht Sony nun das Missverständnis wieder gut zu machen und stellt Psycho-Pass: Mandatory Happiness auf allen verfügbaren Plattformen in aller Welt gratis an.

Das vollständige PS Plus-Angebot im Januar 2018

Werdet ihr euch den neuen Gratis-Titel anschauen?