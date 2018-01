PS Plus - Gratis-Spiel Deus Ex: Mankind Divided aktuell kostenpflichtig im PS Store

Wie in jedem Monat gibt es auch im Januar 2018 eine Auswahl an PS4-, PS3- und PS Vita-Spielen, die sich zahlende PS Plus-Kunden kostenlos aus dem PS Store herunterladen können. Und eigentlich soll Deus Ex: Mankind Divided dieses Mal das Feld anführen und als Headliner für das Gratis-Programm herhalten. Aktuell kostet der Stealth-RPG allerdings auch für PS Plus-User 29,99 Euro im Store.

Mehr: PS Plus - Zusätzliches Gratis-Spiel für PS4 ab sofort auch in Europa online

Erst gestern teilte der deutsche PlayStation.Blog einen Artikel, der neue Spieler für den "PS Plus-Headliner" fit machen soll. Dort ist noch die Rede davon, dass der Titel gratis im PS Store zu haben ist. Ich selber habe auf verschiedenen Accounts probiert, Deus Ex: Mankind Divided gratis zu laden, aber überall wird der Preis von 29,99 Euro angezeigt.

Ich habe bei Sony nachgefragt, ob im Store ein Fehler unterlaufen ist. Sobald ich mehr weiß, werde ich den Artikel updaten.

Habt ihr euch das Spiel schon sichern können?