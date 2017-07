PS Plus - Gratis-Spiele für Juli 2017 nur noch heute verfügbar

Falls ihr es bisher versäumt habt, die PS Plus-Spiele für Juli 2017 in eure Bibliothek zu schubsen, dann habt ihr am heutigen Montag die allerletzte Gelegenheit dazu. Noch könnt ihr euch das Horror-Spiel Until Dawn, Telltales Adventure Game of Thrones und weitere Titel für PS3 und PS Vita kostenlos unter den Nagel reißen. Schon morgen, am 1. August 2017, werden die Gratis-Spiele im PSN Store nämlich durch die neuen PS Plus-Spiele für August 2017 ersetzt.

PS Plus wird in Deutschland bald teurer

Die PS Plus-Spiele im Juli 2017 (nur noch heute)

Die PS Plus-Spiele im August 2017 (ab morgen)

Wenn ihr wissen wollt, was sich genau hinter den PS Plus-Spielen für August 2017 verbirgt, dann schaut mal hier vorbei: In diesem Artikel stellen wir euch den Geheimtipp Downwell und die anderen neuen Gratis-Spiele genauer vor.