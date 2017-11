PS Plus - Sony möchte den Service noch attraktiver machen

Was Microsoft predigt, beschäftigt natürlich auch Sony: Ein Großteil der Einnahmen im Gaming-Bereich kommt mittlerweile aus Abonnements, Streaming und Service-Angeboten wie PS Plus, Xbox Live, PS Now oder dem Xbox Game Pass. Sony will PS Plus in Zukunft auf jeden Fall noch attraktiver machen, um mehr Konsumierende hinzu zu bekommen und sie gleichzeitig auch noch länger an den Service zu binden. Auf einer aktuellen Finanz-Konferenz haben die Sony-Verantwortlichen darüber gesprochen, was in Zukunft passieren soll.

Mit exakten Details hält sich Sony aktuell allerdings noch bedeckt. Wie genau PS Plus noch attraktiver gemacht werden soll, verrät der Konzern nämlich nicht. Allerdings heißt es, dass einige Maßnahmen schon ergriffen wurden, die dazu führen sollen. Außerdem seien bereits in diesem Finanzjahr mehr als die Hälfte der Verkäufe im PlayStation-Business über den PS Store abgewickelt wurden. Darum sei die Anzahl der monatlich aktiven Nutzenden gerade mit Höchstgeschwindigkeit dabei, zu einer wichtigeren Messlatte zu werden, als es die Hardware-Verkäufe sind.

Übrigens: Die kostenlosen PS Plus-Spiele für November 2017 werden voraussichtlich heute Abend bekanntgegeben. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!

Was muss Sony tun, um PS Plus für euch attraktiver zu machen?