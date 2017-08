PS Plus - Sony spendiert DLC zum Gratis-Shooter Dreadnought

Zwei Wochen nach dem Beginn des neuen PS Plus-Monats stellt Sony überraschenderweise einen kostenlosen DLC für die Mitglieder des monatlichen Service bereit. Der Titel hört auf den Namen Dreadnought und lässt euch in der Open Beta derzeit gratis an massiven Raumschiff-Schlachten teilhaben.

Für die Entwicklung ist Entwickler Yager Games zuständig, die vor allem für ihren (Anti-)Kriegs-Hit Spec Ops: The Line bekannt geworden sind. Statt staubiger Wüste verschlägt es euch in Dreadnought aber in luftige Höhen, denn als Kapitän eines Raumschiffs gilt es, eure Feinde vom Himmel zu schießen, taktisch zwischen Gebäuden Deckung zu suchen und Gegner clever durch den Einsatz verschiedener Klassen, Waffen und Techniken auszumanövrieren.

Besonders cool: Die Beta an sich ist für alle PS4-Spieler geöffnet, also auch für diejenigen unter euch, die kein PS Plus besitzen. Auch ein Enddatum der Open Beta steht noch nicht fest, ihr könntet also entspannt am Wochenende ein paar Runden mit eurem Riesenkreuzer drehen.