PS Plus - Sony verlost zum Geburtstag 7 Jahre PlayStation Plus

Wenn ihr günstig an eine PS Plus-Mitgliedschaft kommen wollt, könnt ihr aktuell das Angebot "15 Monate zum Preis von 12" nutzen. Oder ihr nehmt an einem Gewinnspiel teil, das Sony zum 7. Geburtstag von PS Plus veranstaltet. Der Preis: 7 Jahre PlayStation Plus.

Um euer Glück zu versuchen, müsst ihr drei Schritte befolgen: Folgt PlayStation DACH auf Facebook, liked den unten folgenden Gewinnspielpost und markiert anschließend drei Freunde, mit denen ihr That's You! ausprobieren würdet. Zeit dazu habt ihr bis zum 10. Juli 2017 um 12 Uhr. Zudem solltet ihr einen Blick auf die Teilnahmebedingungen werfen. So müsst ihr zum Beispiel mindestens 18 Jahre alt sein und in Deutschland wohnen.

Bei That's You! handelt es sich um den ersten Titel der kürzlich vorgestellten PlayLink-Reihe. Sony will damit Menschen ans Gaming heranführen, die damit bislang keine allzu großen Berührpunkte haben. Wie unser Test zu That's You! zeigt, eignet sich der "Partykracher" aber auch für alle anderen - zumal PS Plus-Nutzer den Titel über die Gratis-Spiele für Juli kostenlos erhalten.

Viel Glück!