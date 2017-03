PS4 - Auch im Februar die meistverkaufte Konsole in den USA

Die PS4 verkaufte sich in den USA im Februar 2017 besser als die Xbox One oder die Wii U.

Die PlayStation 4 ist auch im Februar 2017 die meistverkaufte Konsole in den USA und konnte somit ihr Momentum aufrechterhalten. Das geht aus neuen Zahlen der Tracking-Firma The NPD Group hervor (via Venturebeat).

Mehr: Xbox Scorpio - Großer Teil der Spiele läuft im nativem 4K, sagen angebliche Insider

Demzufolge konnte die PS4 die Xbox One sowie die Wii U zum vierten Mal in Folge hinter sich lassen und führt weiterhin die Verkaufscharts an. Der Verkaufserfolg dürfte auch den zahlreichen Spiele-Releases im letzten Monat zu verdanken sein. Neben Nioh erschien auch Resident Evil 7, das wahlweise vollständig mit PlayStation VR spielbar ist. Auch das Anfang März veröffentlichte PS4-Exklusivspiel Horizon: Zero Dawn dürfte für viele ein Kaufanreiz für eine PS4 gewesen sein.

Ab nächsten Monat dürften die Charts spannender aussehen, schließlich mischt derzeit die Nintendo Switch den Markt auf, die unter anderem in Deutschland und Frankreich sowie in Nordamerika Launch-Verkaufsrekorde aufstellte.