PS4 - Die 10 härtesten Platin-Trophäen 2017

Es gibt immer wieder Spiele, da bekommen wir Trophäen und Achievements gefühlt hinterhergeworfen, wenn wir nur einen Schritt gemacht haben. Während sie sich eher anfühlen wie eine Teilnehmerurkunde, gibt es allerdings auch Trophies, die uns fast zur Verzweiflung treiben, weil sie so schwierig zu bekommen sind.

Mehr: Über 1000 Platin-Trophäen - Spieler erzählt, wie er der beste deutsche Trophyhunter wurde

Der YouTube-Kanal PS4Trophies macht es sich Jahr für Jahr zur Aufgabe herauszufinden, welche Trophäen in den vergangenen 12 Monaten die PlayStation-Community besonders gefordert oder an den Rand der Verzweiflung getrieben haben. Auch 2017 hat der Kanal wieder gemeinsam mit seinen Zuschauern eine Liste mit den Spielen erstellt, die die schwierigsten Platin-Trophäen haben, inklusive einer kurzen Erklärung, warum genau diesen Titeln die Ehre gebührt.

Mehr: PS4 - Tauscht eure That's You-Trophäen gegen Gratisspiele ein

Während bei Spielen wie Fortnite oder Orcs Must Die! Unchained vor allem der Grind im Vordergrund steht, der teilweise über 1000 Stunden veranschlagt, ist es bei Titeln wie Wolfenstein 2: The New Colossus oder Gran Turismo Sport der hohe Schwierigkeitsgrad bestimmter Trophies, der dafür sorgt, dass nur wenige Spieler die begehrte Platin-Auszeichnung bekommen - wenn überhaupt.

Mehr: Final Fantasy 9 - PS1-Klassiker kommt mit ultraschwerer Platin-Trophäe auf die PS4

Im Fall von Fortnite und NBA 2K18 soll bisher kein einziger Spieler die Platin-Trophäe verdient haben. Während bei ersterem eine Mischung aus dem hohen Schwierigkeitsgrad und Grind Schuld trägt, soll es bei dem Sportspiel NBA 2K18 vor allem an den benötigten Mikrotransaktionen liegen.

10 Spiele mit den schwersten Platin-Trophäen 2017

10. Call of Duty: WW2

9. Injustice 2

8. Yakuza 0

7. Freitag der 13.

6. Orcs Must Die! Unchained

5. Outlast 2

4. NBA 2K18

3. Gran Turismo Sport

2. Fortnite

1. Wolfenstein 2: The New Colossus

Hier könnt ihr euch das Video inklusive aller Begründungen zu den einzelnen Spielen ansehen:

Habt ihr eines der genannten Spiele platiniert?