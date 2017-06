Sony hat auf der E3 2017 jede Menge Titel präsentiert, während andere mit Abwesenheit glänzten: Neben dem neuen Gran Turismo Sport fehlte in der Pressekonferenz zum Beispiel auch von Indie-Titeln jede Spur. Was laut dem Sony Interactive Entertainment-Chef Jim Ryan unter anderem daran liegt, dass es schlicht ineffizient sei, Indie-Spiele in kurzen Videos zu präsentieren. (via gamesindustry.biz)

Man könne den Leuten innerhalb dieser kurzen Zeit gar nicht alles über die Spiele erklären, was eigentlich nötig sei. Vor einigen Jahren sei es außerdem noch sehr viel wichtiger gewesen, deutlich zu machen, dass Sony mit der PS4 auch Indies unterstützt.

"Jetzt haben wir tonnenweise Indie-Content auf der Plattform. Und der Fakt, dass wir uns entschieden haben, Indie-Titel – wie auch Gran Turismo und PlayLink – keinen Platz auf der Bühne zu geben, bedeutet auf keinen Fall, dass die Dinge nicht wichtig sind, dass sie nicht da sind oder dass wir uns nicht darum kümmern."

"Es war gut, dass wir 2013/2014 darüber gesprochen haben. Es ist jetzt weniger relevant. Jetzt haben wir zum Beispiel VR, um darüber zu reden."

Wie steht ihr zu Indie-Titeln auf der PS4? Habt ihr sie auf der E3 2017 vermisst?

