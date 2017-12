PUBG - Performance auf Xbox One & Xbox One X lässt aktuell zu wünschen übrig

Der beliebte Multiplayer-Shooter mit Battle Royale-Modus Playerunknown's Battlegrounds war lange Zeit nur PC-Spielern vorbehalten, hat am 12. Dezember mit dem Start der Beta aber endlich den Sprung auf Microsofts Konsolen geschafft. Wie sich herausstellt, lässt die Performance von PUBG auf der Xbox One aktuell allerdings zu wünschen übrig. Und auch auf dem 4k-Kraftpaket Xbox One X haben es Spieler immer wieder mit unschönen Texturen und Framerate-Einbrüchen zu tun.

Das beweist ein Video auf dem YouTube-Kanal von DigitalFoundry. Darin vergleichen zwei Redakteure die beiden Konsolen-Varianten im selben Multiplayer-Match und kommen zu einem ernüchternden Ergebnis. Der Konsolen-Port enttäuscht auf beiden Geräten wegen unbeständiger Performance.

PUBG - Geringe FPS auf Xbox One & Xbox One X

Bereits beim Spielstart in der Lobby warten Texturen mit niedriger Auflösung auf Konsolen-Spieler. Beim darauffolgenden Sturz aus dem Flugzeug stottert PUBG dann sowohl auf Xbox One als auch auf Xbox One X mit 15 bis 20 FPS vor sich hin.

Offiziell erscheint PUBG als "Xbox One X Enhanced", also für die Power-Konsole optimiert. Zwar läuft das Spiel im direkten Vergleich zum Vorgänger tatsächlich etwas besser auf der leistungsfähigeren Spiele-Hardware, allerdings bei weitem nicht so konstant und flüssig, wie es sich viele Spieler sicherlich nach der Ankündigung erhofft haben. Im Vergleichs-Video erreicht PUBG auf der Microsoft-Hardware zwar zwischenzeitlich die magischen 30 FPS, die Performance bricht allerdings regelmäßig ein und hinterlässt Grafik-Liebhaber unbefriedigt zurück.

Zur Zeit bilden wir uns noch unsere persönliche Meinung zur Xbox One-Portierung von PUBG. Mit unserem Test könnt ihr in Kürze rechnen.

Welche Erfahrungen habt ihr bisher mit PUBG auf Xbox One gemacht?