Red Dead Redemption 2 - Es gibt keine offene Beta, die kursierenden Einladungen sind fake

Bis Red Dead Redemption 2 erscheinen soll, dauert es noch eine Weile. Mindestens bis Ende März 2018 müssen wir uns gedulden, vielleicht sogar noch länger. Umso merkwürdiger, dass im Netz und vor allem via Mail jetzt schon eine angebliche Open Beta zu Rockstars heiß erwartetem Spiel die Runde macht. Falls da nicht sowieso schon eure Alarmglocken angehen: Vorsicht, von dieser Fake-Beta zu Red Dead Redemption 2 solltet ihr die Finger lassen, wenn euch eure Daten lieb sind. Es handelt sich dabei offenbar um Abzocke, um einen Phishing-Scam. (via: RDR2)

Die für den Fake Verantwortlichen haben sich zwar immerhin die Mühe gemacht, einen eigenen Twitter-Account und eine Webseite einzurichten, waren dabei aber nicht sonderlich sorgfältig. Zum einen wirkt der "Open Beta"-Schriftzug direkt auffällig und will nicht recht zu einem Westernspiel passen (auch wenn es mittlerweile nicht mehr die Schrift aus der Destiny 2-Open Beta ist). Zum anderen sorgt natürlich für Stirnrunzeln, dass keine offizielle Rockstar Games-Seite verlinkt ist und die Links auf der Seite führen nicht dorthin, wo sie angeblich hinführen sollen.

Rockstar Games veranstaltet außerdem keine offenen Beta-Phasen für seine großen Titel, zumindest bisher nicht. Sollte sich das mit Red Dead Redemption 2 tatsächlich ändern, würde es mit Sicherheit groß angekündigt. Aber selbst dann wäre der Zeitpunkt sehr verdächtig. Also, auch wenn der Drang, Red Dead Redemption 2 spielen zu wollen, natürlich groß ist: Fallt nicht auf diese Fake-Beta herein und gebt nirgendwo auf diesen Seiten eure Daten an.

Hättet ihr es gemerkt?

