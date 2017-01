Resident Evil 7 - Alle Kills & Tode in einem brutalen Video

Resident Evil 7

Resident Evil 7, Capcoms neuester Ableger der Traditions-Horror-Reihe, ist seit dem 24. Januar 2017 offiziell für PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Während uns ein Speedrunner in einer Twitch-Aufzeichnung bereits mit seinem blitzschnellen Rekord-Run verblüfft, dreht sich das Video des YouTubers Izuniy (via VG247) ausschließlich ums Töten oder Getötet-Werden.

In einer 22-minütigen Kill/Death-Montage zeigt uns der Videomacher sämtliche Szenen, in denen Protagonist Ethan entweder den dunklen Mächten des Baker-Hauses zum Opfer fällt, oder selbst zum Killer wird. Hier könnt ihr euch Izuniys Video ansehen. Seid euch aber der Spoiler und der Brutalität des Videos bewusst!

Resident Evil 7 ist hierzulande ungeschnitten auf den Markt gekommen. Wie Kollege Tim schreibt, begründet das die USK damit, dass es sich bei den Bakers um keine normalen Menschen handle und dadurch ein übernatürliches Element im Spiel sei.

Was haltet ihr von dem Gewaltgrad von Resident Evil 7?