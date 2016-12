Resident Evil 7 - Story-Trailer stellt die Baker-Familie vor

Als Resident Evil 6 im Oktober 2012 auf den Markt kam, erntete es durchwachsene Reviews. Viele Tester und Spieler kritisierten, dass es nur noch wenig mit dem Survival-Horror der ersten Tage gemein hatte. Resident Evil 7 will sich nun auf alte Tugenden besinnen. Entsprechend hohe Erwartungen hat Capcom an den siebten Hauptableger. Das bezieht sich jedoch nicht nur auf die Verkaufszahlen von Resident Evil 7, denn auch in den Tests soll das Horrorspiel mindestens sehr gut abschneiden.

Resident Evil 7: Kitchen Demo - Der Promi unter den VR-Gruseldemos im Kurztest

Darauf deuten zumindest die Aussagen von Marketing Director Antoine Molant. Im Gespräch mit MCV erzählte er:

"Wir hätten liebend gerne nur 9er- und 10er-Wertungen, aber ich bin mir sicher, dass auch ein paar 8er mit dabei sein werden."

Was die Qualität von Resident Evil 7 anbelangt, sei man sich sehr sicher, so Molant weiter.

Ob die Einschätzung von Capcom zutrifft, erfahren wir schon bald. Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2017 für PS4, Xbox One und PC. Neben diesen System unterstützt es auch die PS4 Pro und PlayStation VR. Dank der finalen Demo samt "Midnight"-Update könnt ihr euch auf Konsolen übrigens schon jetzt ein eigenes Bild vom Spiel machen. Zudem empfehle ich euch die Resident Evil 7-Preview von meinem Kollegen Michi sowie das dazugehörige Preview-Video, das viele Gameplay-Szenen enthält.

