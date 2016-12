Resident Evil 7 - Capcom wünscht sich 4 Millionen verkaufte Spiele am Release-Tag

Resident Evil 7: Capcom setzt hohe Erwartungen in das Horrorspiel.

Wenn es nach Capcom geht, soll sich Resident Evil 7 bereits am Release-Tag rund 4 Millionen Mal verkaufen. Das erzählte Marketing Director Antoine Molant im Gespräch mit MCV.

"Im Idealfall wollen wir weltweit 4 Millionen Stück am Release-Tag verkaufen. Das wäre großartig."

Allerdings bleibt unklar, ob Molant damit an den Handel oder an die Spieler verkaufte Einheiten meint. Ursprünglich wollte Capcom die 4-Millionen-Marke nämlich innerhalb der ersten Wochen nach dem Launch knacken.

Aber so oder so stehen die Chancen dafür, dass Resident Evil 7 die hohen Erwartungen erfüllt, offenbar recht gut. Wenn man sich die Pre-Order-Zahlen und die aktuellen Trends ansehe, so Molant, dann sei man diesbezüglich sehr selbstsicher. Das sei aber noch lange kein Grund, sich zurückzulehnen. Vielmehr wolle man darauf aufbauen.

Zu den Pre-Order-Zahlen von Resident Evil 7 verriet Molant zudem noch ein paar weitere Details. Allgemein bezeichnete er sie als "sehr gut" und führte weiter aus:

"Du musst bedenken, dass die richtige Pre-Order-Kampagne erst vergangene Woche [...] losging... davor waren die Zahlen ein gutes Stück über dem, was wir eigentlich erwartet haben. "

Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2017 für PS4, Xbox One und PC. Falls ihr euch vor dem Release noch ein eigenes Bild vom Spiel machen wollt, könnt ihr euch auf PS4 und Xbox One die finale Demo inklusive Midnight-Update herunterladen. Außerdem empfehle ich euch noch die Resident Evil7-Preview von meinem Kollegen Michi sowie das dazugehörige Preview-Video.

