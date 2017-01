Resident Evil 7 - Fan baut PS4-Controller für das Horrorspiel

Vulpe nahm viele Änderungen am PS4-Controller vor, trotzdem ist sein Resident Evil-Modell voll funktionstüchtig.

Der Bastler Adrian Andrei Vulpe von Shed of Dreams hat schon mehreren Controllern und Konsolen einen eigenen Look verpasst. Sein neuestes Projekt widmete er Resident Evil 7. Und das Ergebnis sieht aus, als stamme es direkt aus dem Wohnzimmer der Baker-Familie, die uns im Horrorspiel durch ihr Haus jagt.

Den weißen PS4-Controller verzierte er unter anderem mit "Blutspritzern" oder tiefen Kratzern, die Schnittwunden ähneln. Auf dem Digikreuz brachte er Zähne aus einem zahnmedizinischen Bausatz an, wohingegen er die Buttons durch Patronenhülsen ersetze. Auf den Schultertasten brachte er wiederum die Augen einer Puppe und zwei Finger aus Modelliermasse an. Diese erinnern an den berühmt-berüchtigten Dummy Finger aus Resident Evil 7: Beginning Hour.

"Der Controller ist vollkommen funktionsfähig und ich habe darauf geachtet, dass die Finger seine Features nicht beeinträchtigen."

Im Gespräch mit GamePro gab der Bastler außerdem an, dass er für den PS4-Controller rund eine Woche brauchte, da er "die Farbe trocknen" lassen musste. Die Kosten belaufen sich laut Vulpe auf rund 100 Euro.

Sein nächstes Projekt soll übrigens ein Xbox One-Controller im Stil von For Honor werden.

Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2017 für PS4, Xbox One und PC. Zudem unterstützt das Horrorspiel die PS4 Pro und mittels PlayStation VR könnt ihr es auch komplett in Virtual Reality erleben. Nach dem Release pflegt Capcom den Titel mithilfe mehrere DLCs, die sich in die Inhalte des Season Pass und einen Gratis-DLC im Mai aufteilen.

