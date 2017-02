Resident Evil 7 - P.T.-Entwickler arbeitet an kommendem DLC, meint möglicher Insider

Resident Evil 7 - Capcom arbeitet auch nach dem Release fleißig am Horrorspiel.

Nachdem Resident Evil 7 einen "soliden" Verkaufsstart absolviert hat, hofft Capcom nun darauf, dass die DLCs dabei helfen, die Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben. Doch die bisher erschienen DLCs Verbotenes Filmmaterial 1 und 2 ernten bei Fans durchwachsenes Feedback. Zu selten erreiche der neue Content die Qualität von Resident Evil 7, heißt es da häufig in Foren.

Neben Verbotenes Filmmaterial 1 und 2 sowie dem Gratis-DLC Not A Hero plant Capcom aber noch eine kostenpflichtige Story-Episode. Und die könnte Resident Evil 7-Fans wieder versöhnlich stimmen. Zumindest deuten darauf die Angaben eines möglichen Insiders.

Laut NeoGAF-Nutzer Dusk Golem soll es sich beim dritten kostenpflichtigen DLC um eine Kampagne mit mehreren Stunden Spielzeit handeln. Die Erweiterung spiele in einem Gebiet, das man noch nicht aus Resident Evil 7 kenne, und erzähle dort eine neue Geschichte. Diese hänge aber mit der Handlung des Hauptspiels zusammen.

Weiter gibt Dusk Golem an, dass der DLC seinen Fokus auf Horror lege. Als klinge das nicht schon nach einem Traum für Resident Evil 7-Fans, weckt er zusätzliche Erwartungen mit einem angeblichen Detail zum Director des DLCs. Dieser habe nämlich als Lead Designer an P.T., dem Playable Teaser zum eingestellten Silent Hills mitgewirkt. Bis zum Release soll es jedoch noch einige Monate dauern. Das Projekt befinde sich in einer frühen Entwicklungsphase, weshalb es wohl erst im Herbst erscheint.

So vielversprechend sich all das auch anhört, drängt sich letztlich die Frage auf, ob es denn auch stimmt. Für die Glaubwürdigkeit von Dusk Golem spricht, dass er seit Jahren auf der Branchen-Plattform aktiv ist und sich immer wieder als gut informierter Horror- und Resident Evil 7-Fan erwiesen hat. Gleichzeitig liegt hier aber der Knackpunkt. In einem Reddit-Beitrag aus dem vergangenen Jahr bezeichnet sich Dusk Golem selbst als "Enthusiast mit einem aufmerksamen Blick" ohne Insider-Wissen, wobei sich dies inzwischen geändert haben könnte.

Wir haben bei Capcom um ein offizielles Statement gebeten und informieren euch darüber, falls wir es bekommen. Solange solltet ihr die Angaben von Dusk Golem mit Vorsicht genießen.

