Rime - Verschollenes PS4-Adventure mit neuem Trailer, jetzt auch für Xbox One & Nintendo Switch

Rime

Im Rahmen der gamescom 2013 stellte Tequila Works mit Rime ein neues vielversprechendes PS4-Projekt vor, um das es aber seit einigen Monaten still wurde. Jetzt haben die Entwickler endlich das Schweigen gebrochen und das Spiel exklusiv auf IGN neu enthüllt. Rime ist nun nicht länger PS4-exklusiv sondern wird als Multiplattform-Titel außerdem für Xbox One, Nintendo Switch und den PC erscheinen. Angepeilter Release ist Mai 2017.

Mit dem Zombie-Side-Scroller Deadlight feierte das spanische Entwickler-Team 2012 sein Debüt und überzeugt insbesondere mit einer spannenden Endzeit-Geschichte und einer düsteren, beklemmenden Spielwelt. Mit Rime schlägt Tequila Works hingegen ganz andere Töne an.

Das Puzzle-Adventure lässt uns in die Rolle eines Jungen schlüpfen, der nach einem verheerenden Sturm auf einer mysteriösen Insel gestrandet ist. Wie die Entwickler erklären, müssen wir fortan Verstand und Einfallsreichtum einsetzen, um die Geheimnisse der Insel zu lüften und die Segel schließlich wieder gen Heimat richten zu können. Auf unserem Abenteuer stellen sich uns schroffe Landschaften, wilde Tiere und die Ruinen einer längst vergessenen Zivilisation in den Weg. Die malerischen Kulissen der offenen Spielwelt von Rime erinnern dabei an Titel wie The Witness, The Last Guardian und The Legend of Zelda: The Wind Waker.

Hier könnt ihr euch den Re-Reveal-Gameplay-Trailer anschauen:

Was haltet ihr von Rime?