PS Plus - Gratis-Spiele für Februar 2018 nur noch heute verfügbar

Wir haben März, und das bedeutet, dass die neuen PlayStation Plus-Spiele bereits mit scharrenden Füßen vor der Tür stehen. Am Dienstag, den 6. März 2018, werden die PS Plus-Spiele vom Februar 2018 nämlich durch die neuen Gratis-Titel des März 2018-Aufgebots ausgetauscht.

Heute, am 5. März, ist also eure letzte Chance, euch die Rime, Knack und Co. kostenlos unter den Nagel zu reißen, sofern ihr den Abonnenten seid. In der Liste unten haben wir euch alle Titel für PS4, PS3 und PS Vita aufgeführt.

PS Plus im Februar 2018 - Diese Spiele gibt's gratis

Rime (PS4)

Knack (PS4)

StarBlood Arena (PS Plus-Bonus, benötigt PS VR)

Spelunker HD (PS3)

Mugen Souls Z (PS3)

Exiles End (PS Vita)

Grand Kingdom (PS Vita & PS4)

Die PS Plus-Spiele für März 2018 sind derweil bekannt: Nach einem etwas verhalteneren Februar dürfen sich Mitglieder mit dem knallharten FromSoftware-RPG Bloodborne und dem kunterbunten Hüpfer Ratchet & Clank wieder auf zwei Hochkaräter freuen. Alle PS Plus-Spiele für März 2018 findet ihr hier.