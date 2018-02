Die Switch-Version von Rime bekommt am heutigen 19. Februar einen Patch, der das Spiel auf die Version 1.0.2 bringt. Das Update sorgt vor allem für einige optische Verbesserungen und kümmert sich zudem um die Gameplay-Performance. Unter anderem wird die Texturqualität verbessert, die Auflösung erhöht und die Framerate stabilisiert. Auf dem offiziellen Twitter-Kanal findet ihr ein Vergleichsbild der alten Version 1.0.1 und der neuen 1.0.2.

On Monday 2/19, the Switch version of RiME will be getting an update! We've also put together a small @Playdreadnought bundle as a show of appreciation for your support and patience. For full patch notes and info on the bundle visit the link below https://t.co/TKip6NdRiK pic.twitter.com/1XtYJlNxkt