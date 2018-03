Sega - Sonic Mania Plus, Sonic Racing & neue Kurzserie angekündigt

Sega hat mit dem blauen Igel noch nicht abgeschlossen und hat unter anderem ein neues Spiel sowie eine animierte Kurzserie zu Sonic angekündigt. Zudem dürft ihr euch vermutlich sogar auf ein neues Sonic Racing Game freuen.

Sonic Mania Plus erweitert das Hauptspiel

Sonic Mania mixte alte und neue Stages der Sonic-Spiele und kam bei den Fans super an. Sonic Mania Plus ist eine erweiterte Fassung des Spiels, die im Sommer 2018 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Sie kommt als Retail-Version mit einigen Extras in die Läden.

Das steckt in der Retail-Version:

Sonic Mania Plus

Hologramm-Slip Cover

Sega Genesis Reverse Cover

32-seitiges Artbook

Sonic Mania Plus bietet mit Mighty the Armadillo und Ray the Flying Squirrel zwei neue Charaktere. Außerdem gibt es den neuen Encore-Spielmodus, der eine "neue Art zu spielen" und neue Inhalte in den Zonen verspricht. Darüber hinaus erlaubt der kompetitive Modus künftig 4 Spieler - dies soll aber auch als Update für das normale Sonic Mania nachgereicht werden.

Sonic Mania im Test

So gut wie lange nicht mehr

5-teilige Trickserie Sonic Mania Adventures

Sonic Mania Adventures ist eine animierte Kurzserie. Sie stammt vom gleichen Team, das auch die Introsequenz von Sonic Mania erstellt hat. Für den Soundtrack zeichnet der Sonic Mania-Komponist Tee Lopez verantwortlich. Sonic Mania Adventures soll aus insgesamt fünf Kurzfilmen bestehen, die eine zusammenhängende Story erzählen. Anschauen könnt ihr euch die Serie ab April 2018 kostenlos auf YouTube.

Sega teasert neues Sonic Racing an

Zu guter Letzt hat Sega noch einen Teaser-Trailer zu einem kommenden Racing-Game veröffentlicht. Das Projekt wird als "top secret" beschrieben, das kurze Video lässt aber keinen Zweifel, dass es sich hier um ein neues Sonic Racing-Spiel handelt.

Das letzt mal hinterm Steuer war Sonic bei Sonic & Sega-All Stars Racing im Jahr 2010.