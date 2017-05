Shadow Warrior 2 gibt's hier weiterhin nur auf dem PC.

Der von den GameStar-Kollegen als "Indie-Meisterwerk" und "böser Bastard von Doom und Borderlands" bezeichnete Shooter Shadow Warrior 2 ist 2016 erstmals für den PC erschienen und sollte morgen, am 19. Mai 2017, auch für die PS4 und Xbox One in die Ladenregale wandern.

Mehr: Doom versus Shadow Warrior 2 - Duell der Schnetzelshooter

Wie Publisher Devolver nun gegenüber Maniac aber bestätigt hat, wird Shadow Warrior 2 in Deutschland jedoch nicht für PS4 und Xbox One erscheinen. Wir haben daraufhin selbst noch einmal bei Devolver nachgehakt und werden euch ein Update geben.

Das erste Shadow Warrior ist hier zwar nicht indiziert und ungeschnitten erschienen, wird aber nicht im deutschen PlayStation Store aufgeführt. Die Xbox One-Version des Spiels kann allerdings im Microsoft Store heruntergeladen werden.

Alle 37 Bilder ansehen