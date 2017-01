Shovel Knight - Nintendo Switch-Release & neue Gratis-Inhalte für 2017 angekündigt

Shovel Knight

Wer den Retro-Platformer Shovel Knight noch nicht gespielt hat, sollte sich spätestens in diesem Jahr an das kleine Juwel wagen. Wie die Entwickler von Yacht Club Games auf ihrer Website bekannt gegeben haben, wird Shovel Knight auch für die Nintendo Switch erscheinen und im Zuge dieser Neuveröffentlichung das Bezahlmodell umstellen sowie neue Inhalte an den Start lassen.

Aus Shovel Knight wird nämlich Shovel Knight: Treasure Trove, ein Paket, dass die drei bisher bekannten Kampagnen des Platformers beinhaltet. So bekommen wir Shovel of Hope (der neue Name des Hauptspiels) und die beiden Erweiterungen Plaque of Shadows und Specter of Torment auf einen Schlag.

Gemeinsam mit Shovel Knight: Treasure Trove wird der neue Body Swap Mode erscheinen, der die Körper der beiden Protagonisten tauscht und uns somit einen weiblichen Shovel Knight sowie einen männlichen Shield Knight liefert. Zusätzlich erwartet uns ein kostenloser Koop-Modus für zwei Spieler, eine neue Gratis-Kampagne namens King Knight's Campaign sowie einen Battle Mode für vier Spieler.

Das sind jede Menge neue, kostenlose Inhalte und vor allem Neulinge dürfen sich über den Shovel Knight-Umfang nicht beschweren. Da ist es auch nur verständlich, dass sich der Grundpreis von Shovel Knight mit der Transformation zu Shovel Knight: Treasure Trove im Frühjahr 2017 erhöhen wird. Wie teuer das Spiel dann sein wird, wissen wir leider noch nicht.

Was haltet ihr von Shovel Knight und dem neuen Geschäftsmodell?

Shovel Knight: Specter of Torment - Gameplay-Trailer stellt das Prequel-Addon vor