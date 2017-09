Skyrim - Release-Termin der Nintendo Switch-Version mit Gameplay-Trailer enthüllt

Im Rahmen des Nintendo Direct-Livestreams machten Bethesda und Nintendo endlich Nägel mit Köpfen und enthüllten den finalen Release-Termin von The Elder Scrolls 5: Skyrim für Nintendo Switch. So soll das Spiel ab dem 17. November in den physischen und digitalen Ladenregalen bereitstehen. Zusätzlich wurde noch ein Gameplay-Trailer der Nintendo Switch-Version gezeigt, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Als kleines Zusatzfeature könnt ihr, solltet ihr die entsprechende Amiibo-Figur besitzen und mit der Nintendo Switch koppeln, Links Schwert, Schild und Kleidung aus the Legend of Zelda ins Spiel holen und damit die Welt von Skyrim unsicher machen. Zusätzlich wurde für die Switch noch für dieses Jahr Doom angekündigt, Wolfenstein 2: The New Colossus soll nächstes Jahr folgen.

Werdet ihr Skyrim auf der Nintendo Switch unsicher machen?