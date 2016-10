Sleeping Dogs - Entwickler United Front Games steht vor dem Aus

Der Entwickler von Sleeping Dogs, United Front Games, macht dicht.

Das Entwicklerstudio United Front Games musste vor kurzem seine Pforten schließen. Das geht aus einem aktuellen Bericht der Kollegen von Gamespot hervor. Die offizielle Bestätigung einer Produzentin folgte prompt via Twitter. Auf die genauen Hintergründe ist sie jedoch nicht eingegangen.

Currently mourning the best job I've ever had, and the most wonderful team I've ever worked with.

The end of a great era.

Goodbye, UFG.