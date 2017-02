Snake Pass - Schlängelt sich bald auf PS4, Xbox One & Switch

Snake Pass erscheint Ende März für Konsolen.

Entwickler Sumo Digital zufolge soll der Puzzle-Plattformer Snake Pass am 29. März 2017 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Außerdem gibt es neue Infos für alle drei Plattformen.

Demzufolge profitiert das Schlangenspiel von der Zusatzpower der PS4 Pro. Besitzer eines 4K-TVs dürfen sich also in Ultra-HD-Auflösung um Bambusstöckchen schlängeln. Auf herkömmlichen Full-HD-Fernsehern soll hingegen die Bildrate hochgeschraubt werden. Auch HDR-Unterstützung hat Snake Pass mit an Bord.

Auf der Xbox One wird das Play Anywhere-Feature genutzt, ihr braucht also lediglich die Xbox One-Version zu kaufen und könnt den Titel unter Windows 10 auch auf dem PC zocken und umgekehrt.

Die Version für die Nintendo Switch ist voll an die Hybrid-Konsole angepasst und läuft demnach sowohl im TV- als auch im Tabletop- und Handheld-Modus.

Anbei ein Trailer zur Einstimmung: