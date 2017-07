Splatoon 2 - Glitch sorgt für unendlich XP- & Gold-Coupons

Um in den Multiplayer-Gefechten von Splatoon 2 schneller an Goldmünzen oder Erfahrungspunkte zu kommen, braucht ihr Coupons. Die sind jedoch rar gesät, da ihr lediglich eine Handvoll in der Singleplayer-Kampagne bekommt und sie hin und wieder als Zufalls-Belohnung im Salmon Run-Modus abstaubt.

Doch nun haben einige Spieler einen Glitch entdeckt, im Netz wimmelt es bereits von Tutorial-Videos. Demnach könnt ihr einen Fehler ausnutzen, der dazu führt, dass ihr in der Kampagne immer wieder die gleichen Coupons einsammeln könnt.

Ihr müsst euch vom Plaza (Hubwelt) lediglich zum Octo-Canyon (Kampagne) begeben. Habt ihr den Storymodus bereits durchgespielt, braucht ihr euch lediglich in die Zone 2 sowie in die Zone 5 zu teleportieren. Schnappt euch hier jeweils die Kisten mit den Coupons - sie zählen auch, wenn ihr sie bereits eingesammelt habt.

Dadurch farmt ihr euch in kurzer Zeit viele Coupons für mehr Gold und XP. Anbei ein Video zur Erläuterung:

Splatoon 2 ist seit dem 21. Juli 2017 für Nintendo Switch verfügbar und hat mit dem Quasto bereits den ersten Waffen-DLC spendiert bekommen. Weitere kostenlose Zusatzinhalte sind für mindestens ein Jahr geplant.