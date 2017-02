Star Wars: Battlefront - EA liefert keinen neuen Skirmish-Content, aber weiterhin Support

Star Wars Battlefront: Scarif

Star Wars: Battlefront 2 kommt – und zwar noch dieses Jahr. Da wundert es kaum, dass EA und DICE ihren Fokus auf den zweiten Teil legen. Star Wars: Battlefront erhält keinen weiteren Skirmish-Content mehr, das wurde jetzt offiziell bestätigt. Was aber nicht heißt, dass der Support vollständig eingestellt worden wäre.

Mehr: Star Wars: Battlefront - Warum der Skirmish-Modus die bisher beste Ergänzung ist

Der Community-Manager Mat Everett schreibt in einem Forum-Beitrag nämlich, dass die Verantwortlichen sehr wohl weiterhin zum Beispiel nach Bugs suchen:

"Unser Team sieht sich in der Tat aktuelle Bug-Reports und Content-Anfragen an. Die Unterstützung für das aktuelle Star Wars: Battlefront wurde nicht eingestellt. Auch wenn wir keine weiteren Skirmish-Inhalte mehr ins Spiel bringen, bedeutet das nicht, dass sonst auch nichts mehr kommt."

Mit dem letzten Rogue One: Attack on Scarif-DLC für Star Wars: Battlefront und dem darauffolgenden Patch ist das Gesamt-Paket jetzt komplett und auch der Season Pass vollständig. Was zeitlich gut passt, schließlich soll zur Feiertags-Saison dann Star Wars: Battlefront 2 erscheinen. Größer, besser und außerdem mit "richtiger" Singleplayer-Kampagne sowie allem Drum und Dran.

Mehr: Star Wars: Battlefront 2 - EA verspricht Story-Kampagne, mehr Helden & mehr Schauplätze

Was wünscht ihr euch für Teil 2?