Vor kurzem hat EA bekannt gegeben, dass das Entwicklerstudio Visceral Games geschlossen wird. Das bis dato dort produzierte Star Wars-Spiel ist direkt von dieser Änderung betroffen. Geplant war es als Uncharted-ähnliches Action-Adventure mit einem starken Fokus auf die Einzelspieler-Kampagne. Auch nach der Schließung des Studios wird die Entwicklung fortgesetzt, allerdings wird sich das Spiel grundlegend verändern.

Nun hat sich der Co-Writer Todd Stashwick auf Twitter geäußert. Dieser schrieb zusammen mit Amy Hennig an der Geschichte des bislang namenlosen Star Wars-Titels. Hennig ist vor allem für ihre Arbeit bei Naughty Dog bekannt, wo sie unter anderem die Handlung mehrerer Uncharted-Teile entwickelte.

Stashwick äußert sich in seinem Tweet sehr positiv über die Arbeit des Teams und das Projekt selbst. Die Entwicklung sei "wunderschön und großartig" gewesen. "Es hat Spaß gemacht und war lustig". Für ihn war es eine "einmalige Reise" mit "talentierten, leidenschaftlichen Menschen, die an etwas Großartigem gearbeitet haben".

For the record, it was beautiful, amazing, fun and funny. The ride for me was singular. Talented, passionate, folks, making something great.