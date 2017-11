Knapp einen Monat vor dem Kinostart von Star Wars: Episode 8 - Die letzten Jedi dürfen wir uns schon ein grobes Bild davon machen, wie es nach dem Abschluss der Geschichte um Rey, Finn und Co. mit Star Wars weitergehen soll: Wir bekommen nämlich eine komplett neue Star Wars-Trilogie, die von Rian Johnson, dem Regisseur von Die letzten Jedi entwickelt wird.

Das hat Disney jetzt auf der offiziellen Star Wars-Website bekanntgegeben. Die Filme der neuen Trilogie sollen eine neue, von den Geschehnissen um Luke Skywalker losgelöste Geschichte erzählen:

"Johnson wird Charaktere vorstellen, die aus einer Ecke der Galaxie stammen, die die Star Wars-Lore noch nie aufgegriffen hat. "

Drehbuch und Regie des ersten Star Wars-Films der neuen Trilogie übernimmt Rian Johnson selbst. Weitere Infos sind bislang noch nicht bekannt. Ein Release-Datum hat der erste Film der neuen Star Wars-Trilogie ebenfalls noch nicht.

Star Wars: Episode 8 - Die letzten Jedi kommt in Deutschland am 14. Dezember 2017 in die Kinos. Darüber hinaus dürfen wir uns mit Solo: A Star Wars Story auf den zweiten Teil der Star Wars-Spin-off-Reihe freuen, der ab dem 24. Mai 2018 auf der Leinwand zu sehen sein wird.