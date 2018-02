Star Wars - Game of Thrones-Macher planen Reihe neuer Star Wars-Filme

Das Star Wars-Franchise wächst und gedeiht. Bald erhält es allerdings ganz besonderen Zuwachs: Wie Lucasfilm bekannt gibt, sollen die beiden Game of Thrones-Showrunner David Benioff und D.B. Weiss gleich mehrere neue Star Wars-Filme schreiben und produzieren. Die neue Reihe kommt separat von den bisher erschienenen Episoden der Skywalker-Saga daher und soll auch losgelöst von der neuen Trilogie sein, die Rian Johnson übernimmt.

Game of Thrones trifft auf Star Wars

Die Präsidentin von Lucasfilm, Kathleen Kennedy, bezeichnet David Benioff und D.B. Weiss als einige der besten Storyteller, die heutzutage in diesem Bereich arbeiten.

"Ihr Meistern komplexer Charaktere, die Tiefe der Story und die Reichhaltigkeit der Mythologie werden Neuland betreten und Star Wars auf Arten voranbringen, die ich unglaublich aufregend finde."

Nach der letzten Game of Thrones-Staffel geht's los

Die beiden Showrunner erklären ihrerseits selbst in einem Statement:

"Im Sommer 1977 sind wir in eine weit, weit entfernte Galaxie gereist und seitdem träumen wir von ihr. Wir fühlen uns geehrt von dieser Gelegenheit, ein bisschen eingeschüchtert durch die Verantwortung und so aufgeregt, endlich loslegen zu können, sobald die letzte Staffel Game of Thrones fertig ist."

Filme sollen sich um Star Wars-Mythologie drehen

Disney-Chef Bob Iger verrät zwar auch keine allzu genauen Details, hat aber immerhin ein weiteres Info-Häppchen:

"Sie haben eine Idee für mehrere Filme und zu einem späteren Zeitpunkt werden wir euch allen auch sicherlich verraten, worum es sich dabei handelt. Sie fokussieren sich auf einen Punkt in der Zeit der Star Wars-Mythologie und gehen es von dort aus an."

Bis es soweit ist, gucken wir Solo: A Star Wars Story

Wann die Star Wars-Filme von David Benioff und D.B. Weiss dann ins Kino kommen, steht natürlich noch in den Sternen. Die letzte Staffel Game of Thrones soll allerdings 2019 an den Start gehen. Auch zum Plot macht noch niemand genauere Angaben. Bis es soweit ist, gibt es aber noch genug zu tun: Im Mai startet erstmal das Han Solo-Spinoff Solo: A Star Wars Story, zu dem es erst kürzlich die ersten Teaser-Trailer gab.

Was erwartet ihr von dieser Kombination?

