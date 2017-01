Star Wars - Woody Harrelson über seine Rolle im Han Solo-Spinoff

Woody Harrelson

Woody Harrelson spielt im kommenden Star Wars-Spinoff mit, das sich um den jungen Han Solo dreht. Der Schauspieler soll dabei in die Rolle des Mentors von Han Solo schlüpfen. Er hat sich auch bereits einige wenige Details zu der von ihm verkörperten Figur entlocken lassen. Es handele sich dabei um jemanden, der ein bisschen kriminell sei. Mehr dürfe Woody Harrelson aber nicht verraten, das verbiete ihm die Macht. Gegenüber Mashable bestätigte er die Meldung von Variety:

"Ich bin ein Mentor für Han, aber ich bin auch ein bisschen ein Krimineller."

Aber wir wissen ebenfalls bereits, dass das Gesicht von Woody Harrelson in dem Star Wars-Film zu sehen sein wird: Er verbirgt sich also nicht hinter einer Alien-Maske oder einem Helm und wird wohl auch nicht mit CGI verfremdet. Das konnten die Kollegen von Mashable während eines Facebook-Live-Chats mit Woody Harrelson in Erfahrung bringen, bei dem es eigentlich um seinen neuen Film Lost in London ging.

Neben Woody Harrelson geben sich in dem Star Wars-Spinoff rund um Han Solo auch Alden Ehrenreich (Han Solo), Donald Glover (Lando Calrissian) und Emilia Clarke (Game of Thrones) die Ehre.

Was haltet ihr von Woody Harrelson als Han Solos Mentor?