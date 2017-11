Xbox Live, Game Pass & Mixer - Microsoft plant offenbar einen weiteren Streaming-Service

Microsoft will sich noch breiter auf dem Markt positionieren und die Spielerschaft nicht nur weiter ausbauen, sondern auch länger an das Unternehmen binden. Das soll zum einen natürlich über die Konsolen wie die neue Xbox One X geschehen, aber die Geräte spielen mittlerweile eine untergeordnete Rolle.

Wichtig sei vor allem, dass die Leute Xbox Live nutzen, den Xbox Game Pass abonnieren oder digitale Einkäufe tätigen – solange das innerhalb einer Microsoft-Umgebung passiert, ist die Firma laut eigener Aussage zufrieden. Jetzt heißt es, dass Microsoft innerhalb der nächsten drei Jahre vielleicht sogar einen neuen Streaming-Service launcht.

Zugegeben, von einer offiziellen Ankündigung sind die Aussagen von Xbox-Chef Phil Spencer gegenüber Bloomberg noch meilenweit entfernt. Es bleibt auch unklar, was da genau für ein Streaming-Service kommen könnte. Aber nichtsdestotrotz erklärt Phil Spencer, dass Microsoft durch neu erzielte Technik-Fortschritte darüber nachdenke, innerhalb der nächsten drei Jahre einen neuen Streaming-Service zu starten.

Bereits 2012 habe Microsoft interne Tests veranstaltet, und zwar mit einem Streaming-Service, der nicht unbedingt ein Microsoft-Gerät voraussetzt. Das sei allerdings noch von den Inhalten abhängig gewesen, die gestreamt werden sollten. Damals soll es aber noch zu kostspielig gewesen sein, die Plattform auch wirklich zu launchen. Was sich durch die Arbeit an der Technik rund um Microsofts Azure-Plattform, den Xbox Game Pass und die Erfahrungen mit Mixer offenbar geändert hat.

Was glaubt ihr: Was für ein Streaming-Service könnte da auf uns zukommen?

