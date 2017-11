Die Xbox One X kommt heute auf den Markt. Microsoft bringt damit die bisher leistungsstärkste Konsole in Stellung. Mehrfach wurde im Vorfeld betont, dass es sich um ein Premium-Produkt handele, was sich auch im Preis wiederspiegele. Jetzt schlägt der Chef von Microsofts Xbox-Sparte noch einmal in dieselbe Kerbe: Bei CNBC in New York erklärt Phil Spencer auf Nachfrage erneut, wer die Zielgruppe für die Xbox One X sein soll.

"Das ist für den anspruchsvollen Connaisseur des Gamings, der einen 4K-Fernseher hat und der die absolut besten Visuals sehen will. Diese Box zielt definitiv auf den Konsumenten ab, der am meisten kauft und am meisten spielt."

Im Gegensatz dazu sei die Xbox One S eher ein Produkt für die breite Masse. Darum glaubt Microsoft auch, dass sich die ältere, weniger leistungsstarke Konsole deutlich besser verkaufen wird als das neuere Modell. Phil Spencer betont auch immer wieder, dass es Microsoft darum gehe, den Spielern und Spielerinnen die Wahl zu geben. Wer mehr Geld für bessere Grafik ausgeben will, der erhält die Möglichkeit dazu.

Würdet ihr euch als anspruchsvolle Gaming-Feinschmecker bezeichnen?