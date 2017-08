Street Fighter 2 - Capcom kündigt Re-Release auf funktionierendem SNES-Modul an

Das der Retro-Hype um das Super Nintendo feiert momentan Hochkonjunktur, das sehen wir nicht zuletzt an der enormen Nachfrage nach dem SNES Mini, der Nintendo dieses Mal hoffentlich nachkommen kann. Jetzt mischt sich auch Capcom selbst in die herrschende Nostalgie ein und kündigt eine Neuveröffentlichung von Street Fighter 2 an - und zwar als waschechtes SNES-Modul.

In Zusammenarbeit mit dem Iam8bit-Store verkauft Capcom eine limitierte Sonderedition des Kult-Prüglers, um den 30. Geburtstag des Klassikers zu feiern. Für 100 US-Dollar bekommen Fans ein funktionierendes SNES-Modul (leider nur im NTSC-Format), auf dem sich Street Fighter 2 befindet, eine "Premium"-Spielanleitung, eine klassische Hülle und weitere Goodies.

Das Modul gibt es entweder in "Opaque Ryu"-Rot oder in einem Blanka-Grün, das zudem im Dunkeln leuchtet.

Die Sonderedition ist auf 5.500 Exemplare begrenzt, wobei die "Blanka Glow-In-The-Dark Green"-Variante sogar nur 1000 Module umfasst. Vorbestellungen sind schon jetzt möglich, verschickt wird die Edition aber erst im November.

Außerdem heißt es bei Iam8bit, dass dies nur die erste Veröffentlichung in einer geplanten "Legacy Cartridge Collection" sei. Offenbar können wir uns also auf weitere Re-Releases aus der SNES-Ära freuen.

Welche Klassiker würdet ihr euch wünschen?