Super Mario 64 - So sieht das N64-Spiel in First-Person aus

Habt ihr euch je gefragt, wie Super Mario 64 in First-Person-Perspektive aussehen würde? Nein? Nun, die Antwort auf diese (ungestellte) Frage gibt es trotzdem. YouTuber Kaze Emanuar zeigt in einem Video, wie das 1997 veröffentlichte 3D-Jump & Run hätte aussehen können, wenn sich Nintendo gegen die Third-Person-Ansicht entschieden hätte.

Gleichzeitig bietet er den Hack als Download für PC an und erklärt in dem Video, was euch beim Ausprobieren der First-Person-Perspektive erwartet und welche Probleme auf euch zukommen. Wie das Ganze aussieht, könnt ihr hier begutachten:

Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ich bevorzuge die klassische Perspektive von Super Mario 64.

Was sagt ihr zu Super Mario 64 in First-Person?