Super Mario Odyssey - Hübscher als noch auf der E3, aber keine 1080p-Auflösung

Nintendo veröffentlicht im nächsten Monat Super Mario Odyssey und hat offenbar noch einmal an einigen Schrauben gedreht. Denn das Spiel sieht in einer aktuellen Fassung bereits besser aus als das bewegte Bildmaterial, das noch auf der E3 2017 präsentiert wurde. In 1080p wird das neue Mario-Jump'n'Run zwar nicht laufen, es stellt aber trotzdem das bisher hochauflösendste Spiel des Franchises dar. Die Technik-Spezialisten von Digital Foundry haben sich Super Mario Odyssey ganz genau angesehen.

Auf der E3 dieses Jahr lief Super Mario Odyssey in 1280 x 720, während die Konsole in der Docking Station geruht hat. Die aktuelle Demoversion, die Digital Foundry testet, wird im angedockten Zustand allerdings mit 1600 x 900 Bildpunkten angezeigt – eine Steigerung um 56 Prozent.

Wenn wir die Nintendo Switch als Handheld nutzen, läuft Super Mario Odyssey in 720p und muss einige kleinere Einschränkungen hinnehmen, um flüssige 60 FPS zu ermöglichen. Das beinhaltet zum Beispiel niedrigere Auflösungen in den Zwischensequenzen, verringerte Licht- und Bloom-Effekte sowie eine teilweise angepasste Zeichendistanz.

Damit werden die von manchen Fans erhofften 1080p zwar nicht erreicht, aber man merkt dem Spiel trotzdem an, dass es eigens für die Nintendo Switch entwickelt wurde. Die ganzen Details samt Vergleich findet ihr im Video:

