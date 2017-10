Super Mario Odyssey für nur 49,95 Euro - Aktuelles Angebot bei Gamesrocket

Am Freitag erscheint mit Super Mario Odyssey eines der am meist erwarteten Spiele für die Nintendo Switch. Das neueste Mario-Abenteuer hat eine neue, offene Level-Struktur und setzt auf Erkundung der Welt. In unserer Preview wirft Hannes einen ersten Blick auf das Spiel und der fällt bereits sehr positiv aus.

Die digitale Version bekommt ihr nun bei Gamesrocket mit 5 Euro Rabatt. Somit zahlt ihr nur 49,95 Euro. Um den Rabatt zu erhalten, müsst ihr allerdings Amazon Pay als Zahlungsmittel verwenden.

Auf diese Art könnt ihr euch den eShop-Code über euren Amazon-Account kaufen und müsst keinen bei Gamesrocket anlegen. Mit der digitalen Version erhaltet ihr darüber hinaus 70 Goldpunkte für das MyNintendo-System. Der Code wird direkt nach Zahlungseingang versendet, sodass ihr pünktlich zum Release am Freitag loslegen könnt.

Super Mario Odyssey - eShop Code mit Amazon Pay für 49,95 Euro bei Gamesrocket

Mehr: Super Mario Odyssey - Downloadgröße des Nintendo Switch-Hüpfers bekannt

Super Mario Odyssey wird allerdings nicht in 1080p laufen. Dennoch wird das Spiel besser als auf der E3 aussehen und wird das bisher hochauflösendste Spiel des Franchises.

Mehr: Super Mario Odyssey - Hübscher als noch auf der E3, aber keine 1080p-Auflösung

Wem eine physische Variante lieber ist, bekommt bei Amazon als Prime-Mitglied das Spiel für 56,99 Euro.

Super Mario Odyssey, Retail für 56,99 Euro bei Amazon