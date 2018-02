Swatting - 12-jähriger Fortnite-Streamer wird über Nacht berühmt & bekommt ungebetenen Polizeibesuch

Ein 12-jähriger Fortnite: Battle Royale-Fan und Streamer hat offenbar innerhalb kürzester Zeit eine schier unglaubliche Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt. Durch Zufall wurde Rolly Ranchers beim Streamen eines Duos-Matches mit dem sehr viel bekannteren Streamer Cizzorz zusammengewürfelt.

Der verhalf ihm innerhalb kürzester Zeit zu mittlerweile über 100.000 Abonnenten. Das Ganze hat ihn aber wohl auch zum Swatting-Ziel gemacht: Kurze Zeit später stand bei dem 12-Jährigen die Polizei vor der Tür.

Nachdem die beiden Fortnite: Battle Royale-Streamer eine Weile gemeinsam gespielt hatten, rief Cizzorz seine Follower dazu auf, auch den Stream von Rolly Ranchers anzuschauen. Innerhalb von nur 24 Stunden hatte der dann plötzlich 80.000 Follower, mittlerweile sind es fast 125.000. Vorher hatte er offenbar um die 400. Die neu gefundenen Fans haben dem 12-Jährigen anscheinend sogar mehrere hundert US-Dollar an Unterstützung zukommen lassen.

Rolly Rogers konnte das alles zunächst kaum glauben und hat quasi ununterbrochen wiederholt, er habe das nicht verdient. Auch in den folgenden Tagen bedankte sich der Streamer immer wieder bei Cizzorz und dessen Community.

Doch der massive Bekanntheitsgrad hat ich offenbar auch von seiner hässlichsten Seite gezeigt. Während eines Livestreams am Sonntag muss jemand die Polizei gerufen haben, die daraufhin bei Rolly Ranchers vor der Tür stand. Er und seine Familie hatten Glück: Bei dem Einsatz ist niemand zu Schaden gekommen.

In 24 Hours we helped a kid go from 400 subscribers on YouTube to over 87,000...I was just told that someone Swatted him tonight on his livestream. I feel so awful. There are some terrible ppl in this world. The kid is only 12 years old. I hope whoever did it, rots in a cell.