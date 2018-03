The Blackout Club - PS4-exklusiver Koop-Horror von Ex-BioShock-Machern angekündigt

The Blackout Club erzählt die Geschichte einiger Teenager, die unter wiederkehrenden Blackouts leiden. Sie erwachen an seltsamen Orten und können sich an nichts erinnern. Bei einem dieser mysteriösen Vorfälle verschwindet ein Teenager, weshalb sich die Verbliebenen aufmachen, dem Rätsel auf die Schliche zu kommen. Fest steht: In ihrer Nachbarschaft geht es nicht mit rechten Dingen zu und wir machen uns im Vier Spieler-Koop daran, das Geheimnis zu lüften. Das Horrorspiel The Blackout Club legt den Fokus auf Kooperation und soll nächstes Jahr für die PS4 erscheinen.

Teenager im PS4-Koop-Horror

Der Entwickler Question setzt sich aus ehemaligen BioShock- und Dishonored-Entwicklerveteranen zusammen und verspricht auf dem offiziellen PlayStation-Blog eine ganze Reihe an interessanten Ansätzen für The Blackout Club. Kampf bildet dabei nur eine Option, die wir mit Bedacht wählen sollten. Unsere Protagonisten sind nämlich nicht gerade schlagfertig, ergänzen sich aber dafür in ihren Fähigkeiten. Um den diversen, prozedural generierten Gegebenheiten, Gegnern und Herausforderungen zu begegnen, müssen wir also nicht nur kooperieren, sondern auch Hirnschmalz beweisen und folgenschwere Entscheidungen treffen.

Angriff, Stealth, Fallen stellen oder Hacken?

Im Verlauf des Spiels sammeln wir Erfahrung, steigen auf und werden besser. So können wir zum Beispiel geschickt Fallen platzieren, für laute Ablenkung sorgen, uns anschleichen und vieles mehr. Mit der Zeit schalten wir immer mehr derartige Fähigkeiten frei, die uns das Leben erleichtern. Kombinieren wir unsere Möglichkeiten geschickt und arbeiten zusammen, können wir in der Gruppe auch fiesere Gegner ausschalten oder einfach überlisten.

The Blackout Club kommt 2019 für PS4

Neben dem Trailer und der Ankündigung gibt es leider noch nicht allzu viel Informationen zu The Blackout Club. Beispielsweise bleibt unklar, ob es überhaupt einen Singleplayer- oder Story-Modus geben soll. Auch die Frage danach, ob es einen Couch-Koop gibt oder ob das Ganze nur online funktioniert, muss noch beantwortet werden. Auch wenn noch kein genauer Launch-Termin feststeht, soll The Blackout Club nächstes Jahr erscheinen, also 2019.

