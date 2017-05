The Division ist auf den Konsolen bis zum 8. Mai gratis spielbar.

Wer sich noch nicht ins verschneite Manhattan des Ubisoft-Shooters The Division getraut hat, bekommt jetzt die Gelegenheit dazu, doch mal einen Fuß in die Häuserschluchten zu setzen. Ab morgen, den 4. Mai 2017 um 9 Uhr morgens, startet Ubisoft nämlich eine Testphase, die euch dazu einlädt, The Division kostenlos auf PS4, Xbox One und dem PC zu spielen.

Mehr: The Division - Invisible-Glitch verdirbt PvP-Spaß, Hotfix kommt bald

Während die Gratis-Testphase für PC-Spieler erst morgen um 19 Uhr beginnt und am 7. Mai um 22 Uhr endet, dürfen Konsolen-Besitzer bis zum 8. Mai um 9 Uhr spielen.

Innerhalb dieses Zeitraums habt ihr vollen Zugang zum Spiel. Kauft ihr The Division nach der Gratis-Testphase, wird euer Fortschritt automatisch auf die Vollversion übertragen. Während der Testphase gibt Ubisoft in den digitalen Stores aller Plattformen zusätzlich Rabatte auf die Standard- und Gold-Edition von The Division.

Die Gratis-Trial-Version, die uns sechs Stunden oder bis Level 8 spielen lässt, wird innerhalb der Testphase ausgesetzt und tritt danach wieder in Kraft.

The Division - Test-Video zum MMO-Shooter

Nehmt ihr daran teil?