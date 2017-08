The Flame in the Flood und Human: Fall Flat - Release auch für Nintendo Switch

Publisher Curve Digital hat über Twitter angekündigt, dass die beiden Spiele The Flame in the Flood und Human: Fall Flat auch für die Nintendo Switch erscheinen werden. Der Release von The Flame in the Flood soll im Oktober 2017 erfolgen, für Human: Fall Flat gibt es noch keinen genauen Termin.

Extremely excited to announce Human: Fall Flat and The Flame In The Flood are headed to Nintendo Switch! pic.twitter.com/3AAYRX7Bsl — Curve Digital (@CurveDigital) August 11, 2017

In The Flame in the Flood müsst ihr in einer post-apokalyptischen Welt in der Rolle des Mädchens Scout unter anderem gegen Hunger und wilde Tiere kämpfen. Die Umgebungen im Spiel sind zufallsgeneriert, als Begleiter steht Scout ihr treuer Hund zur Seite. Der Titel erschien bereits Anfang 2016 für PS4 und Xbox One und sackte im GamePro-Test ordentliche 80 Punkte ein.

Human: Fall Flat hat dagegen eine andere Ausrichtung und ist ein Geschicklichkeits- und Knobelspiel mit physikbasierten Herausforderungen. Diese lassen sich entweder allein oder im lokalen Koop-Modus angehen.

