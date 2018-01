Als Naughty Dog The Last of Us: Part 2 angekündigte, hatten viele Fans des Action-Adventures sicherlich Gänsehaut. In dem emotionalen Trailer sehen wir Ellie, die in Mitten eines von Leichen übersäten Hauses seelenruhig ihre Gitarre stimmt und ein inhaltsschweres Lied anstimmt. Einer der Entwickler verriet jetzt in einem Interview, dass diese Szene allerdings so nicht im Endzeit-Sequel vorkommen wird.

Wie Niel Druckmann in einem Podcast mit Insomniac Games-Chef Ted Price zu verstehen gibt, hat Naughty Dog das Videomaterial nur entworfen, um The Last of Us 2 vorzustellen. "Es ist keine Szene, die im Spiel auftauchen wird."

Naughty Dog verteidigt brutalen TLoU 2-Trailer

Außerdem geht der Entwickler auch auf den unnötig brutalen The Last of Us 2-Trailer, der auf der Paris Games Week veröffentlicht wurde, ein. Dieser habe wegen der expliziten Gewalt einige Spieler vor den Kopf gestoßen und für reichlich Diskussionsstoff gesorgt. Druckmann verteidigt die Entscheidung seines Teams für den ungewohnt düsteren Trailer und äußerte sich dazu wie folgt:

"[...] Es führte zu interessanten Gesprächen darüber, welche Art von Gewalt in einem Spiel vertretbar ist. Welche Art von Gewalt ist okay, wenn es sich um etwas handelt, das als Marketing wahrgenommen wird? Soll ein Marketingtrailer jede Facette des Spiels vermitteln? Es gibt eine Marketingkampagne. Und jeder Bestandteil kann unmöglich alles über das Spiel erzählen, nur das Spiel selbst kann das. Jedes Mal, wenn wir etwas enthüllen, zeigt es eine andere Facette von dem, was die endgültige Erfahrung sein wird."

Das gesamte Interview mit Druckmann könnt ihr euch in diesem Video ansehen.

Es passiert nicht selten, dass wir Szenen in Trailern sehen, die es nicht in das finale Spiel schaffen. Ein wenig traurig stimmt es uns trotzdem, die Sequenz, in der Ellie ihren Song singt, nicht selbst in TLoU 2 erleben zu können.

