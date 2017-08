The Last of Us: Part 2 - Stellenausschreibungen bestätigen Rückkehr des Multiplayers

The Last of Us: Part 2 dürfte zweifelsohne eines der meist erwarteten Spiele für die PS4 sein. Doch auch, wenn das Endzeit-Survival-Abenteuer bereits auf der letzten Playstation Experience mit einem Trailer angekündigt wurde, gibt es bisher keinerlei offizielle Angaben zum Gameplay. Zwar hat Entwickler Naughty Dog diesbezüglich keine neuen Informationen preisgegeben, einige neue Stellenausschreibungen der Kalifornier deuten aber darauf hin, dass außer Ellie und Joel auch etwas anderes von Vorgänger zurückkehren dürfte.

So wird mittlerweile hochoffiziell nach mehreren Game Designern gesucht, speziell nach denjenigen, die Erfahrungen mit "Multiplayer-Aufbau" und "Multiplayer-Systemen" mit sich bringen. Eine Rückkehr des schon in The Last of Us gefeierten Multiplayers dürfte damit als sicher gelten. Abgesehen davon wird auch nach Lighting Artists und Game Designern für den Singleplayer gesucht. Dass die Jobs speziell für die Entwicklung von The Last of US: Part 2 benötigt werden, verdeutlicht der ziemlich eindeutige Screenshot im Hintergrund der Berufsbeschreibungen.

In Anbetracht dessen, dass große Teile Naughty Dogs bis zuletzt noch mit der Entwicklung von Uncharted: The Lost Legacy beschäftigt waren, und dass nun nach neuen Leuten gesucht wird, können wir wohl davon ausgehen, dass The Last of Us Part 2 noch eine ganze Weile auf sich warten lassen wird. Hoffen wir auf neue Informationen zum PS4-Hit auf der nächsten Playstation Experience, die abermals im Dezember abgehalten wird.

Wie gefiel euch der Multiplayer aus The Last of Us? Würdet ihr euch über einen Multiplayer im Nachfolger freuen?