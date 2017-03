The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Day One-Patch 1.1.0. bereitet DLC-Support vor

Der Day One-Patch von Zelda: Breath of the Wild ist ab sofort erhältlich.

Die Nintendo Switch ist ab heute, dem 3. März 2017, offiziell im Handel erhältlich. Bereits seit gestern könnt ihr euch nicht nur das System-Update 2.0.0. auf die Konsole holen, sondern auch den Day One-Patch zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, der den kommenden DLC-Support vorbereitet.

Offizielle Patchnotes gibt es noch nicht. Jedoch fügt das Update 1.1.0 den Punkt "Downloadable Content" ins Startmenü von Breath of the Wild hinzu, mit dem ihr direkt zum eShop weitergeleitet werdet.

Vor einigen Tagen kündigte Nintendo an, dass das Open World-Abenteuer einen Season Pass erhält, der uns für 20 Euro zwei große Erweiterungen und mehrere Ingame-Items verspricht. Der erste vollwertige DLC soll bereits im Sommer erscheinen und neue Prüfungsschrein-Herausforderungen sowie einen höheren Schwierigkeitsgrad mit sich bringen. Der zweite erscheint in der Weihnachtssaison und soll neben neuem Story-Content ein zusätzliches Dungeon hinzufügen.

