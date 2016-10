The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Neuer Clip geht auf die Waffen des Spiels ein

Wer für Chaos sorgen will, hat in Breath of the Wild viele Möglichkeiten

Ein bisschen ermüdend ist es ja schon, dass neues Material zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild nur in kleinen Häppchen verfügbar ist, die über Twitter und Facebook verteilt werden. Immerhin sind die Schnipsel immer recht interessant und gehen auf bestimmte Aspekte von Links neuem Abenteuer ein. Dieses Mal geht es um die Waffen.

Dass Link verschiedene Waffenarten bedienen kann, ist nicht neu, doch das Gameplay-Video, das Nintendo of America geteilt hat, zeigt auch, wie unterschiedlich sich diese spielen.

Check out a few of the weapons you’ll be able to use in The Legend of Zelda: Breath of the Wild!https://t.co/oI1IiBknuu — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 24, 2016

Neben einem langsamen Zweihänder und der behäbigen Streitaxt erleben wir Link auch dabei, wie er mit einem Skelett-Arm auf feindliche Gerippe einprügelt oder mit dem Feuerstab brennende Bälle verschießt.

Das neue Zelda-Abenteuer erscheint Anfang 2017 für die Wii U und Nintendo NX.