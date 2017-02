The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo verteidigt DLC-Pläne

Braucht The Legend of Zelda: Breath of the Wild wirklich DLCs?

Viele Spieler wurden von der Nachricht überrascht, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit einem Season Pass kommt und gleich zwei DLC-Packs für das Action-Adventure geplant sind. Schnell wurde Kritik an dem Modell laut und Fans wehrten sich gegen die Vorstellung für zusätzliche Inhalte bezahlen zu müssen.

In einem Video-Podcast von IGN meldete sich jetzt Bill Trinen, Senior Product Marketing Manager bei Nintendo, zu Wort. Trinen verteidigt das DLC-Modell und betont, dass die Spielerfahrung oder die Qualität des Titels nicht darunter leidet.

"Wir wollen, dass die Spieler Spaß daran haben, diese Welt zu erkunden und deswegen haben sie (die Entwickler) überlegt: 'Naja, wenn wir DLCs machen würden, was würden wir machen und wie würden wir das machen?' Und das sieht man an der Tatsache, dass die DLCs nicht einen Tag oder eine Woche nach dem Release erscheinen. Sie erscheinen Monate später im ersten DLC-Pack und dann noch einmal Monate später im zweiten Pack. Und das liegt daran, dass die Inhalte sich noch in der Entwicklung befinden.



So wie ich das sehe, wäre es natürlich einfacher, wenn wir schon jetzt mehr Informationen hätten, die wir teilen könnten, aber wenn ihr euch Beispiele anschaut wie die Mario Kart 8-DLCs, dann wird klar, dass es das Ziel ist, die Kunden das Spiel im Laden kaufen zu lassen und ihnen dann einen Grund zu geben, sich auf etwas zu freuen und sie wissen zu lassen, dass da noch mehr Inhalte in dieser Spielwelt kommen werden. "

Laut Trinen war Nintendo die riesige Welt von Breath of the Wild zu schade für ein einziges Abenteuer. Sie wollten die Gelegenheit nutzen, noch mehr Inhalte unterzubringen und den Spielern die Möglichkeit geben, noch mehr Zelda zu spielen.

Könnt ihr euch mit DLCs zu einem Zelda-Spiel anfreunden?