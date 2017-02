The Legend of Zelda - So groß ist die Spielwelt in Breath of the Wild

Wer in The Legend of Zelda: Breath of the Wild jeden Winkel erkunden will, muss Zeit mitbringen.

Der Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild steht kurz bevor und damit auch das erste Open World-Abenteuer von Link. Immer wieder wurde betont, wie groß Hyrule dieses Mal sein soll und wie viel es im Spiel zu entdecken gibt. Da liegt natürlich die Frage nahe, wie groß und umfangreich die Spielwelt von Breath of the Wild wirklich ist.

Der YouTuber Arrekz Gaming, der schon anhand der Demo von Breath of the Wild versucht hat, die Größe der Spielwelt zu schätzen, hatte nun Zugang zur Vollversion des Spiels und kann nun überprüfen, wie lange es wirklich dauert, die gesamte Weltkarte zu erkunden. Seine neue Analyse seht ihr im folgenden Video:

Demnach brauchen wir auf einer Reise vom südlichsten Teil der Karte bis in den hohen Norden etwa 28 Minuten und 19 Sekunden. Von Ost nach West braucht es etwas länger und da Arrekz Gaming noch nicht die gesamte Karte zur Verfügung hat, schätzt er diesen Fußmarsch auf 33 Minuten und 25 Sekunden. Die Rechnung ist aufgrund von Hindernissen und Wassergebieten nicht zu 100% akkurat, gibt aber dennoch einen guten Eindruck von der Gesamtgröße.

Nicht enthalten sind hier natürlich die zahlreichen Shrines und Dungeons, die wir ebenfalls erkunden müssen. Zum Vergleich lässt sich sagen, dass Arrekz Gaming in Twilight Princess etwa 12 Minuten gebraucht hat, um von einem Ende der Karte an das andere zu gelangen.

Ist euch die Welt in Breath of the Wild zu groß oder zu klein?