The Town Of Light - Entwickler unterstützt Hilfsorganisationen für psychische Krankheiten

Das Horror-Adventure The Town Of Light ist schon seit Anfang Juni für PS4, Xbox One und PC erhältlich, und hat bei uns im Test einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Darin durchlebt ihr die Vergangenheit einer Nervenheilanstalt-Patientin erneut und erfahrt dabei allerlei verstörende Details über die Behandlung in besagter Heilanstalt.

Entwickler LKA hat nun zusammen mit Publisher Wired Productions angekündigt, ab sofort eine Kampagne für psychische Gesundheit von Take This, einer Hilfsorganisation, zu unterstützen.

Dafür sollen bis zum 6. September 25 Prozent aller digitalen Erlöse von The Town Of Light an Take This und andere Hilfsorganisationen gehen. In der Pressemitteilung heißt es dazu:

"Diese Aktion ist der Beginn einer großen Kampagne, die dabei helfen soll Aufmerksamkeit auf das Thema geistige Gesundheit zu lenken. Weiterhin wird Geld in den Fonds von Take This, Inc. fließen, um deren wichtige Angebote zur Aufklärung über das Thema zu unterstützen."

Wie findet ihr diese Aktion?