The Town Of Light - Das Horrordrama, das auf wahren Begebenheiten basiert, erscheint bald für PS4 und Xbox One.

Im Horrordrama The Town of Light spielen wir Renée. 1938 wird die damals 16-Jährige in die psychiatrische Klinik Ospedale Psichiatrico di Volterra in der Toskana eingewiesen. Dort erfährt sie jedoch keine Hilfe im Umgang mit ihrer psychischen Erkrankung, sondern körperlichen und seelischen Missbrauch - so wie Tausende anderer Patienten. 1978 wird die Anstalt aufgrund einer Gesetzesreform geschlossen, die Patienten kommen frei. Jahre später kehrt Renée zu dem inzwischen verwaisten Gebäude zurück, um sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Und die basiert auf wahren Begebenheiten.

Renée ist zwar eine fiktive Figur, doch der umfassende Missbrauch der Patienten im Ospedale Psichiatrico di Volterra und anderen psychiatrischen Einrichtungen des 20. Jahrhunderts fand tatsächlich statt. Die Entwickler von Lka.it plädieren in The Town of Light für mehr Empathie im Umgang mit Menschen mit mentalen Erkrankungen und haben dafür aufwendige Recherche betrieben. So führten sie etwa Interviews mit Zeitzeugen und besuchten das Ospedale Psichiatrico di Volterra, um es später sehr detailgetreu nachzubauen.

Ihre Mühen wurden mit einigem Lob von Seiten der Spieler und Fachpresse entlohnt, als The Town of Light erstmals im Februar 2016 für PC erschien. Nun kommt The Town of Light am 6. Juni 2017 in einer Enhanced Edition für PS4, Xbox One und PC auf den Markt. Die Neuauflage bietet unter anderem zusätzliche Story-Elemente, mehr interaktive Gegenstände und Details, eine verbesserte Grafik sowie überarbeitete Sprachausgabe.

